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От лосей до серых уток: какие животные обитают в московских лесах
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

От лосей до серых уток: какие животные обитают в московских лесах

Ксения Монахова

Животные

В среду, 3 марта, отмечается Всемирный день дикой природы. Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, каких животных в столичных парках становится больше.

Отмечается, что многообразие фауны в Москве свидетельствует об улучшении экологии в городе. Только в 2020 году специалистами было зафиксировано более 40 видов птиц и 10 видов млекопитающих, которые внесены в Красную книгу столицы.

Так, в национальном парке «Лосиный остров» и в ТиНАО в естественной среде обитания можно встретить лосей и кабанов. В Измайловском, Бирюлевском, Битцевском или Кузьминском лесопарках живут зайцы. Именно их в 2021 году назвали хозяевами леса.

Помимо этого, в столице обитают и редкие виды животных. В 2020 году были обнаружены горностай, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. Среди краснокнижных птиц замечены широконоска, чирок-свистунок, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп. А также специалистам удалось обнаружить серую утку и осоеда. Эти виды птиц считались исчезнувшими в столице.

На различных водоемах Москвы встречаются бобры. Во время пандемии их популяция сильно увеличилась.

— Животным нужно спокойное место, где их не тревожат и где есть хорошая кормовая база. У бобра в Москве нет природных врагов. Он даже не каждую собаку-то испугается, так как порой вес этих грызунов доходит до 40 килограммов. А еще они хорошо плодятся. Через два года детеныши отселяются от родителей, создают новое поселение, — говорит Сергей Бурмистров.

Он напомнил, что для животных настало время брачного периода. Поэтому не стоит их пугать, в том числе совершать резких движений, и даже кормить, особенно запрещенными для зверей продуктами.

В столичных парках и лесах можно встретить и лис. Для людей эти животные не представляют опасности, однако при выгуле собак рекомендуется держать последних на поводке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Пять краснокнижных кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

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