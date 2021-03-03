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Онлайн-мероприятия для школьников к 8 Марта проведут в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Онлайн-мероприятия для школьников к 8 Марта проведут в Москве

Кирилл Николаев

Город

Онлайн-мероприятия к Международному женскому дню проведут для московских школьников и студентов колледжей. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что школьники и студенты узнают, какой вклад в науку внесли женщины. Первое мероприятие пройдет 4 марта. Ребятам расскажут интересные факты из биографии княгини, писательницы и общественного деятеля Екатерины Дашковой, которая стояла у истоков Российской Академии наук. Онлайн-встречу проведет Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы.

В этот же день Музей военной истории Российского военно-исторического общества проведет онлайн–экскурсию «Слабый пол в сильной армии». Участники мероприятия узнают об истории службы женщин в армейских подразделениях и их вкладе в победу в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Читайте также: Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы в Москве 8 марта

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