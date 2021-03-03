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ФМБА разработало «калькулятор», предсказывающий тяжесть заболевания коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

ФМБА разработало «калькулятор», предсказывающий тяжесть заболевания коронавирусом

Ксения Монахова

Здоровье

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало «калькулятор», который поможет определить тяжесть коронавирусной инфекции в первые дни заболевания. Об этом в среду, 3 марта, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

— Сейчас ФМБА разработало прогнозный «калькулятор» на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека, с очень высокой степенью достоверности (свыше 90 процентов) предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело, — пояснила Скворцова.

Предполагается, что новый «калькулятор» окажется в открытом доступе примерно через неделю.

Ранее Скворцова заявила, что возможно наступление третьей волны коронавируса в мае, если не учитывать вакцинацию.

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Вероника Скворцовапандемиякоронавирус
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