У москвича изъяли более 190 патронов и несколько револьверов на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Полицейские задержали 50-летнего москвича, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По месту жительства задержанного на Абрамцевской улице были обнаружены и изъяты 195 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра отечественного промышленного производства. Также было найдено несколько револьверов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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