Прокуратура Москвы предостерегла две компании от завышения цен на сахар

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Прокуратура Москвы вынесла предостережение двум компаниям, чьи действия могли повлиять на цены на сахар. Об этом в среду, 3 марта, сообщили на сайте прокуратуры города.

По результатам проверки в деятельности двух компаний были выявлены признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Это может привести к установлению или поддержанию цен на сахар. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Прокурор Москвы Денис Попов вынес предостережение руководителям двух организаций.

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