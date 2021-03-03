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Прокуратура Москвы предостерегла две компании от завышения цен на сахар
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Прокуратура Москвы предостерегла две компании от завышения цен на сахар

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура Москвы вынесла предостережение двум компаниям, чьи действия могли повлиять на цены на сахар. Об этом в среду, 3 марта, сообщили на сайте прокуратуры города.

По результатам проверки в деятельности двух компаний были выявлены признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Это может привести к установлению или поддержанию цен на сахар. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Прокурор Москвы Денис Попов вынес предостережение руководителям двух организаций.

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сахарМоскваПрокуратура
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