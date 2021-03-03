Движение восстановили на Профсоюзной улице после ДТП

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Профсоюзная улица, вл14 Карта всех событий

На Профсоюзной улице восстановлено движение после ДТП. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Профсоюзной улице в районе дома 14 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Из-за ДТП были перекрыты две полосы в сторону области.

Движение было затруднено на 2,6 километра.

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