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Движение восстановили на Профсоюзной улице после ДТП
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Движение восстановили на Профсоюзной улице после ДТП

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Профсоюзная улица, вл14 Карта всех событий

На Профсоюзной улице восстановлено движение после ДТП. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Профсоюзной улице в районе дома 14 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Из-за ДТП были перекрыты две полосы в сторону области.

Движение было затруднено на 2,6 километра.

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