Роспотребнадзор: Нигерийский штамм COVID-19 не выявлен в России

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Нигерийская разновидность коронавируса на территории России не зарегистрирована. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе отметили, что нигерийская разновидность коронавируса распространена в иных странах на уровне, не превышающем десятых долей процента.

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