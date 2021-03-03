ВОЗ заявила, что COVID-паспорта вводить пока не рекомендуется

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 3 марта, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта, но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения. И ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что именно такой паспорт должен содержать, — цитирует Вуйнович РИА Новости.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ выразил обеспокоенность ростом случаев заболевания COVID-19 в мире.

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