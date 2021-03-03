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В ВОЗ выразили обеспокоенность ростом заболеваемости COVID-19 в Европе
Фото: twitter.com/carriesheffield

В ВОЗ выразили обеспокоенность ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

Юлия Курганова

Здоровье

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во вторник, 2 марта, выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе. Об этом он написал в Twitter.

Клюге отметил, что после спада в начале февраля заболеваемости коронавирусом наблюдаются тревожные признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

— Четыре из десяти стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе, — сообщил он.

Всего с начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах — 28 294 809. Далее идут Индия (11 124 527), Бразилия (10 551 259), Россия (4 268 215) и Великобритания (4 182 013).

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