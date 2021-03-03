В ВОЗ выразили обеспокоенность ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

Фото: twitter.com/carriesheffield

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во вторник, 2 марта, выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе. Об этом он написал в Twitter.

Клюге отметил, что после спада в начале февраля заболеваемости коронавирусом наблюдаются тревожные признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

— Четыре из десяти стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе, — сообщил он.

4 out of 10 of the world’s countries, with the highest number of #COVID19 cases in the past 24 hours, are in the European Region. The fact that we are the 2nd most affected world region, should urge us all to keep doing what we know works to break transmission. — Hans Kluge (@hans_kluge) March 2, 2021

Всего с начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах — 28 294 809. Далее идут Индия (11 124 527), Бразилия (10 551 259), Россия (4 268 215) и Великобритания (4 182 013).

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