Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Сергея Значкова на должность заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра столицы.

Служебный контракт со Значковым заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил Антона Акулова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта. Кроме того, мэр Москвы назначил Максима Дерюгина главой управы столичного района Хамовники.

Читайте также: Сергей Собянин назначил главу управы района Арбат