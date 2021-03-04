Льдина с двенадцатью рыбаками уплыла в Охотское море возле Сахалина

Фото: Ирина Сапрыкина, «Вечерняя Москва»

Оторвавшаяся у берегов Сахалина льдина унесла в море 12 рыбаков. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщается в четверг, 4 марта на сайте ГУ МЧС по региону.

Отрыв льда случился в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района. Трещина образовалась в 4-5 километрах от берега.

К месту происшествия выехали пять спасателей на двух снегоходах и одном судне на воздушной подушке «Хивус-10». С берега подаются звуковые и световые сигналы. Также из Южно-Сахалинска выехала оперативная группа МЧС.

Ранее сообщалось, что операция по спасению застрявших на льдине восьми рыбаков проходит в Охотском море.

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