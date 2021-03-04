Еще 2150 пациентов с COVID-19 выявили в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 2150 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 4 марта.

Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 986 новых случаев заболевания, на третьем месте — Московская область, где выявили 693 новых пациента.

Всего за минувшие 24 часа в 85 регионах России зафиксировали 11 385 новых случаев COVID-19. За сутки в стране скончались 475 пациентов с коронавирусом и полностью вылечились 16 123 человека.

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