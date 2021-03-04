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Строительство столичного филиала «Эрмитажа» могут начать летом 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Строительство столичного филиала «Эрмитажа» могут начать летом 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Московский филиал «Эрмитажа» могут начать строить на территории бывшей промзоны ЗИЛ летом 2021 года. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Иван Романов.

По его словам, планируется, что к концу мая проект пройдет экспертизу, а летом уже выйдет на площадку. Кроме того, здание станет не просто местом, где будут проводить мероприятия, но и местом досуга для всех граждан.

Романов также отметил, что на строительство филиала уйдет порядка двух лет, передает агентство городских новостей «Москва».

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