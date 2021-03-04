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QR-коды с историческими справками появились на 25 вокзалах МЖД
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

QR-коды с историческими справками появились на 25 вокзалах МЖД

Юлия Ямпольская

Город
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Кунцевская Карта всех событий

На 25 малых вокзалах Московской железной дороги (МЖД) появились QR-коды с исторической информацией. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что большинство вокзалов располагаются в Подмосковье: Голутвин, Одинцово, Голицыно, Кубинка, Дрезна, Немчиновка, Чехов, Пушкино, Мытищи, Серпухов, Можайск и Дмитров. В Москве QR-коды разместили в Кунцеве-1 МЦД-1 и на Каланчевской МЦД-2, а также на вокзалах в Смоленской, Курской и Владимирской областях.

В пресс-службе отметили, что пассажиры могут просканировать QR-коды с помощью смартфона и узнать интересные факты из истории вокзалов. Например, им расскажут, когда построили здание станции Кунцева-1, а также что размещено на фасаде здания вокзала в Дмитрове.

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вокзалQR-кодыМосква
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