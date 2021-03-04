Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Объяснить необъяснимое»: Самойлова рассказала, что ненавидит в материнстве
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Объяснить необъяснимое»: Самойлова рассказала, что ненавидит в материнстве

Анастасия Чанцева

Звезды

Многодетная модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова перечислила пункты, которые больше всего не любит в материнстве.

— Объяснять необъяснимое! Этот пункт заслуживает отдельной слезы. Типа: «Мам, а почему я не могу стать птицей? Мам, а почему мы не можем эту пятиметровую горку домой взять? Мам, а почему у меня день рождения так не скоро, а я хочу завтра? Мам, а почему я не гепард?». И так далее, — поделилась Самойлова на своей странице в Instagram.

Она предложила своим подписчицам поделиться тем, что они больше всего не любят в роли мамы.

«Когда уже лег спать и говорит я пить хочу»; «Ненавижу наварить макароны, а нужно было рисик»; «Наступать на разбросанное лего»; «Согласна со всеми пунктами», - прокомментировали подписчики.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четырех детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

Читайте также: «Какая-то помятая»: дети Самойловой не узнали маму без ресниц

материнстводетиОксана Самойлова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Все мнения
О проекте