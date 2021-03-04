«Объяснить необъяснимое»: Самойлова рассказала, что ненавидит в материнстве

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Многодетная модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова перечислила пункты, которые больше всего не любит в материнстве.

— Объяснять необъяснимое! Этот пункт заслуживает отдельной слезы. Типа: «Мам, а почему я не могу стать птицей? Мам, а почему мы не можем эту пятиметровую горку домой взять? Мам, а почему у меня день рождения так не скоро, а я хочу завтра? Мам, а почему я не гепард?». И так далее, — поделилась Самойлова на своей странице в Instagram.

Она предложила своим подписчицам поделиться тем, что они больше всего не любят в роли мамы.

«Когда уже лег спать и говорит я пить хочу»; «Ненавижу наварить макароны, а нужно было рисик»; «Наступать на разбросанное лего»; «Согласна со всеми пунктами», - прокомментировали подписчики.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четырех детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

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