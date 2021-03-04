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К 2024 году 20 процентов товаров в России будут продавать онлайн
Фото: Пресс-служба «Почта России»

К 2024 году 20 процентов товаров в России будут продавать онлайн

Иван Юминов

Общество

Более 20 процентов товаров в России будут продавать через интернет к 2024 году. Об этом заявил гендиректор «Почты России» Максим Акимов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в четверг, 4 марта.

Акимов отметил растущий спрос со стороны региональных потребителей, что обуславливает необходимость в создании новой современной инфраструктуры и культуры работы внутри организации.

В «Почте России» также прогнозируют двукратный рост продаж в интернете в России к 2025 году — с прошлогодних 2,6 трлн до 4,4 трлн, приводит данные РИА Новости.

Читайте также: Интернет-продажи крупных и средних магазинов в РФ выросли за январь в 1,9 раза

ФГУП «Почта России»онлайн-покупкиМихаил Мишустин
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