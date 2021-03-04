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Роспотребнадзор назвал самый популярный предмет ЕГЭ в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Роспотребнадзор назвал самый популярный предмет ЕГЭ в 2021 году

Никита Абрамов

Общество

В 2021 году самым популярным предметом ЕГЭ по выбору в России стала профильная математика. На данный экзамен зарегистрировались почти 408 тысяч участников. Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795 тыс. человек. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку — его планируют сдавать почти 726 тыс. человек. Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика — на нее зарегистрировались почти 408 тысяч участников, — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

Вторым по популярности предметом оказалось обществознание, который будут сдавать почти 356 тысяч участников.

Также в пресс-службе уточнили, что впервые в этом году биология обогнала по популярности физику.

Самым популярным иностранный языком остается английский, его планируют сдавать 106 тысяч учащихся.

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