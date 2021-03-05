МЭР поставило цель увеличить энергоэффективность в полтора раза к 2050 году

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Энергоэффективность российской экономики к 2050 году должна возрасти на 45-50 процентов. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития РФ Петр Бобылев.

Как отметил Бобылев, к указанному году «при росте экономики… углеродоемкость…. должна упасть, то есть энергоэффективность — вырасти на 45-50 процентов». Представитель МЭР признал, что это «очень амбициозная цель».

При этом данный целевой показатель еще не закреплен официально, он лишь сформулирован в проекте стратегии социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов России. Данный показатель отсчитывается от данных за 2017-2018 год, однако после актуализации может отсчитываться от 2019 года.

Бобылев указал, что в настоящее время Россия добилась определенного прогресса в данном направлении благодаря модернизации ТЭС и введения новых мощностей. Удельные и валовые расходы топлива снизились за последнее десятилетие примерно на десять процентов, при том что выработка электроэнергии за тот же период увеличилась, сообщает агентство «Прайм».

Ранее стало известно, что около десяти тысяч человек в Московской области подключат свои дома к системе газоснабжения в 2021 году.

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