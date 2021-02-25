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Около 10 тысяч человек подключат свои дома к газу в Подмосковье в 2021 году
Фото: pixabay.com

Около 10 тысяч человек подключат свои дома к газу в Подмосковье в 2021 году

Елена Фролова

Общество

Дома около десяти тысяч жителей Московской области будут подключены к газу в 2021 году. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

По словам председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Дмитрия Голубева, губернаторская программа газификации реализуется с 2005 года. Срок исполнения данной программы продлен до 2030 года.

Кроме того, снизился критерий численности жителей со 100 до 30 человек.

Также уточняется, что в 2020 году подмосковные власти подписали с публичным акционерным обществом «Газпром» план программы развития газоснабжения и газификации на период с 2021 по 2025 год. Таким образом в регион привлекут свыше 30 миллиардов рублей инвестиций. Согласно проекту, здесь построят межпоселковые газопроводы. В этом году планируется газифицировать 51 населенный пункт, где около десяти тысяч человек будут пользоваться газом в своих домах.

Читайте также: Сергей Собянин утвердил программу газификации столицы на 2021–2025 годы

газМосковская областьДмитрий Голубев
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