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Эксперт назвал условие сокращения заболеваемости COVID-19 до единичных случаев
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Эксперт назвал условие сокращения заболеваемости COVID-19 до единичных случаев

Татьяна Плотникова

Общество

Сокращение заболеваемости коронавирусной инфекции в России до отдельных случаев возможно при расширении масштабов вакцинации населения. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирусологи отмечают, что эпидемиологическая ситуация в России постепенно улучшается, однако о полной победе над инфекцией говорить пока рано.

Как отметил Волчков, в идеальном сценарии, который возможен с увеличением масштабов вакцинации, в мае количество новых случаев COVID-19 в стране ежесуточно может упасть до сотен, а в августе — до единиц.

При этом рассчитывать на устойчивое снижение показателей заболеваемости, по мнению эксперта, можно, если за этот промежуток времени удастся вакцинировать по России 32-35 миллионов человек.

Волчков также рассказал, что считает оправданным ослабление коронавирусных ограничений в Москве, как и сохранение тех, что остались, пишут «Известия».

Ранее эпидемиолог рассказал, как можно остановить эпидемию COVID-19 в России. Он выразил мнение, что распространение заболевания может закончиться в нашей стране намного раньше, чем во всем остальном мире, но только если большинство граждан вакцинируются от коронавируса.

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