Вирусолог рассказал, как можно остановить эпидемию COVID-19 в России

KOC_7208.JPG

Эпидемия COVID-19 может закончиться в России намного раньше, чем во всем остальном мире, но только если большинство граждан вакцинируются от коронавируса. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, COVID-19 как инфекция «никуда не денется и еще долго будет оказывать влияние на человечество». Что касается прогноза относительно эпидемии — она будет постепенно спадать, особенно в теплые времена года.

— В холодный же период «корона» будет усиливать свое влияние. Но я считаю, что даже в осенне-зимний период это будет небольшой подъем. Тем более сейчас растет число иммунных людей в силу естественных причин. У нас идет вакцинация, которая также способствует ускорению «загибания» эпидемии, — отметил специалист.

Аграновский подчеркнул, что со временем коронавирус «станет сезонной инфекцией, которая проявляет себя один–два раза в год. В то же время он отметил, что сама болезнь может остаться с человечеством навсегда.

Вопрос о том, почему недуг так долго будет отступать, врач назвал резонным, поскольку на то есть свои причины:

— Люди не особо активно вакцинируются, что замедляет процесс выхода из этого пандемического кризиса. А все потому, что в социальных сетях распространяют всякую лживую информацию о том, что вакцина — биологическое оружие, которое создано для уничтожения людей.

Подобные высказывания, как считает вирусолог, дело рук абсолютно безграмотных людей, которые не разбираются в медицине, но приводят мнимые доводы, «попунктно объясняя, почему вакцина — это зло».

— Не знаю, из каких соображений люди участвуют в подобных агитациях, но я могу с уверенностью сказать, что вакцина безопасна, она не может привести к изменению нашего генома, — подчеркнул врач.

Эксперт также отметил, что именно эти факторы замедляют процесс вакцинирования. Если же большинство людей получит укол, то пандемия покинет Россию быстрее.

— Будем вакцинироваться — от эпидемии и следа не останется, а будем затягивать процесс или отказываться вообще от инъекции — потеряем еще несколько тысяч жизней. Как говорится, выбор за каждым, — сказал Аграновский.

Эксперт отметил, что эпидемия уже перешла в более слабую фазу именно благодаря тому, что появляется коллективный иммунитет, и какая-то часть граждан уже иммунизировалась от опасного недуга.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в 2022 году. Соответствующее заявление сделал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он отметил, что к этому периоду болезнь полностью не исчезнет, но ограничительные меры будут отменены.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пять мифов про прививку: ученые и врачи развенчивают самые распространенные заблуждения о «Спутнике V»