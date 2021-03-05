Американские врачи выявили побочный эффект у вакцины Moderna

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вакцина от коронавируса производства компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

— Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией, — отметили медики.

Эксперты уточнили, что обычно кожные высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до одиннадцати дней. При этом врачи уверяют, что необходимо вакцинироваться второй дозой и закончить иммунизацию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач-иммунолог рассказала, почему Европе не стоит бояться «Спутника V»