Стоматолог объяснила, как сэкономить на лечении зубов

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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева назвала простой способ сэкономить на лечении зубов.

— Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема, и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит, — рассказала Балакирева в интервью телеканалу «360».

Стоматолог отметила, что многие ездят лечить зубы, например, в Белоруссию, где стоматологические материалы не производятся.

— Мы все ведем закупки из-за границы, поэтому априори, если пользоваться дешевыми материалами низкого качества, то, конечно, можно ехать в Белоруссию, — пояснила Балакирева.

Врач уточнила, что скорость развития кариеса зависит от среды полости рта. В некоторых случаях пульпит может образоваться всего за один месяц. Плохая гигиена полости рта может навредить зубам при ношении брекетов, заключила стоматолог.

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