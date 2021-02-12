Процедура наращивания зубов: виды и показания

Фото: «Вечерняя Москва»

Красивая улыбка делает каждого человека более уверенным и привлекательным. Но не все могут позволить себе широко улыбаться и демонстрировать зубы. Причина в банальном стеснении из-за того, как выглядят зубы. Они могут быть неровными, иметь неприятный цвет или совсем отсутствовать. На сегодняшний день от всех указанных проблем можно избавиться у грамотного стоматолога, который подскажет правильный вариант лечения.

Кстати, многие стесняются из-за небольшой щели между резцами или не очень заметного скола. Эти две проблемы можно решить с помощью процедуры, которая подразумевает наращивание зубов.

Суть этой процедуры заключается в восстановлении внешнего вида зуба и возвращении им их функциональности. Стоит отметить, что восстановленный таким образом зуб полностью похож на настоящий, он прочен и прослужит долго.

Основные показания к наращиванию зуба

Существует несколько ситуаций, когда врач может предложить пациенту нарастить зуб:

• наличие сколов и трещин на зубе;

• частичная потеря зуба, которая связана с кариесом или какой-либо травмой;

•большие межзубные щели;

•серьезное разрушение эмали;

•разный оттенок зубов, который не получается устранить с помощью чистки и отбеливания;

•повышенная стираемость зубов.

Главные противопоказания к наращиванию зуба

Однако, при широком списке показаний, данная процедура подходит далеко не всем пациентам. Иногда противопоказанием является один из этапов лечения, после которого можно будет заняться реставрацией зуба. В частности, наращивание противопоказано при:

•недолеченном кариесе;

•воспаленных деснах;

•бруксизме (непроизвольное скрежетание зубами во сне из-за спазма жевательных мышц);

•ряде расстройств психики;

•некоторых хронических заболеваниях, к которым относится, в том числе, сахарный диабет;

•аллергии на реставрационные материалы, которые используются во время процедуры;

•серьезном повреждении зуба, когда более логично восстановить зуб с помощью имплантирования.

Виды наращивания зубов

Есть несколько видов наращивания зубов. Они отличаются стоимостью, методами восстановления зуба и условиями, при которых они применяются.

1. Пломбирование или реставрация.

Этот вид наращивания зуба считается наиболее простым. Врач подбирает оттенок композита, который больше всего подходит к естественному цвету эмали на зубах пациента. После этого стоматолог наносит этот состав слоями на зубную единицу. В результате получается единая конструкция с зубом.

Данный вид подходит больше для устранения несложных повреждений, как скол, трещина, небольшой размер зуба. Он также имеет свои несомненные плюсы: скорость процедуры, а также возможность сохранить зубной нерв.

Фото: «Вечерняя Москва»

2. Наращивание на штифте.

Данный вид используется для зуба с большим повреждением. Процедура выполняется в несколько этапов, причем не всегда в один день. Так, в начале врач осматривает полость рта и анализирует рентгеновские снимки. Это необходимо для того, чтобы удалить кисты на корнях зубов, если они там имеются.

Затем стоматолог проводит чистку и удаляет старые пломбы. После этого в корневой канал в полости рта пациента вживляется штифт. На установленный шрифт слоями наносится композитный материал. Этот материал начинает затвердевать под воздействием специальной лампы. На финальном этапе врач полирует поверхность и придает нарощенным зубам естественный вид.

Кстати, к наращиванию зубов иногда могут отнести установку виниров. Тем не менее эта процедура подразумевает микропротезирование. Так, перед установкой винира у пациента снимают верхний слой эмали. Затем на зуб накладывается винир или, другими словами, пластинка, которая была создана заранее по индивидуальным слепкам.

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