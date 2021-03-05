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Роскомнадзор обяжет социальные сети установить счетчики посещаемости
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Роскомнадзор обяжет социальные сети установить счетчики посещаемости

Юлия Ямпольская

Общество

Роскомнадзор разработал проект приказа, согласно которому планируется обязать социальные сети устанавливать счетчики посещаемости. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Уточняется, что ведомство предложит установить программное обеспечение, которое будет подсчитывать число пользователей. Так Роскомнадзор определит, попадает ли социальная сеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.

Кроме того, ведомство обяжет ввести форму для жалоб на него.

Также стало известно, что информацию о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости разместят на официальном сайте Роскомнадзора.

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