Утраченные документы храмов и монастырей Москвы начала XX века доступны в онлайн-варианте

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Сотрудники столичного Главархива и Госинспекции по недвижимости обнаружили рисунки фасадов городских зданий, снесенных еще в 1920–1930 годах. На сайте ведомства в разделе «Уникальные документы» были опубликованы уникальные архивные документы о 118 сооружениях. Среди них есть храмы, монастыри, а также часовни Москвы.

Детально о проделанной работе рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества, — сообщила заммэра.

Специалисты ведомства детально изучают и отбирают документы по поиску и определению их значимости. Госинспекция по недвижимости выступает в качестве эксперта по оценке материалов. Уникальные находки будут включены в Государственный реестр Архивного фонда Москвы.

— С момента старта проекта в октябре 2020 года, менее чем за полгода, усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости было выявлено более 300 ценных и уникальных документов — чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры 118 православных церквей и соборов, — поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди наиболее ценных документов чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси.

Кроме того, в число документов входят чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом. Также можно посмотреть документы деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле. Все материалы находятся в общем доступе, сообщается на сайте мэра Москвы.

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