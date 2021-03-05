Росприроднадзор поддержал идею открытой базы данных торговли дикими животными

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Доступ к ресурсу с информацией о торговле редкими животными обеспечит открытость данной деятельности. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в социальной сети Instagram.

Она рассказала, что в Федеральную службу в сфере надзора природопользования обратилось российское представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) с идеей разработать онлайн-ресурс, на котором можно будет увидеть, какие сделки заключают в сфере торговли дикими животными, внесенными в Международную конвенцию по торговле дикими видами (СИТЕС).

Помимо этого, в фонде предложили создать приложение на базе сайта СИТЕС, где будут собраны документы, которые регламентируют перемещение диких животных через границу РФ.

— Мы полностью поддерживаем такое предложение и считаем, что открытая информация позволит нам всем прозрачно и четко отслеживать оборот указанного вида животных, — уточнила глава Росприроднадзора.

Фото: instagram/_svetlana__radionova_

На данный момент сервис доступен только на английском языке, а информация требует отдельного подтверждения в Росприроднадзоре.

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