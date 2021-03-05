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Биткоин подешевел на пять процентов за сутки
Фото: Pixabay/rubns28

Биткоин подешевел на пять процентов за сутки

Юлия Ямпольская

Экономика

Цена на биткоин упала на пять процентов за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные портала Bybt.

Так, по состоянию на 10:40 по московскому времени криптовалюта торгуется на уровне 47,1 тысячи долларов. Курс биткоина снижается после того, как днем в среду, 3 марта, он установил недельный максимум стоимости выше 52,6 тысячи долларов.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки были ликвидированы позиции трейдеров на 780 миллионов долларов. Всего были закрыты маржинальные позиции 141 тысячи клиентов криптобирж.

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