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МИД РФ прокомментировал ответные меры на санкции США
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

МИД РФ прокомментировал ответные меры на санкции США

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Москва не ждет, чтобы ответить на санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на данный момент российские власти ведут активную работу для того, чтобы скоро «порадовать» США.

— Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы, — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции в отношении России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

Читайте также: Мария Захарова ответила на заявления США о санкциях к РФ

санкцииМИД РоссииМария Захарова
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