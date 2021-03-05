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Кремль прокомментировал обвинения в адрес РФ о якобы наличии химоружия
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кремль прокомментировал обвинения в адрес РФ о якобы наличии химоружия

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Обвинения в адрес РФ по поводу наличия у нее химического оружия безосновательны. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания обсуждают введение новых санкций в отношении РФ из-за якобы нарушения запрета на применение химического оружия.

Песков уточнил, что в Кремле фиксируют такие сообщения. По его словам, на данный момент они являются не чем иным, как сообщениями СМИ.

— Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия, — цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Кроме того, Песков выразил надежду на то, что призывы к введению санкций в отношении российских бизнесменов останутся только «на страницах СМИ».

— Мы, конечно, все-таки надеемся на то, что, скажем так, подобные безумные позывы все-таки останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском истеблишменте, — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 российских организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Представитель госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что Америка призывает Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления со стороны США лишены логики и оснований и являются «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

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