Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В ближайшие дни в Москве сохранится небольшой мороз, однако уже к середине следующей недели в столице заметно похолодает. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в субботу, 6 марта, синоптики обещают москвичам минус четыре градуса без существенных осадков. В предпраздничный день в столице потеплеет до нуля и будет идти небольшой снег. Местами в регионе ожидаются метель и порывы ветра до 18 метров в секунду.

8 марта температура воздуха опустится до минус шести градусов. Во вторник, 9 марта, в регионе ожидается от минус 7 до минус 12 градусов, а в среду, 10 марта — до минус 10. Начало недели отметится облачной погодой с прояснениями, без существенных осадков.

По-настоящему зимней станет ночь на 10 марта, когда столбики термометров приблизятся к отметке минус 22 градуса, говорится в сообщении.

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