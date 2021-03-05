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Женщина напала на полицейского на севере Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Женщина напала на полицейского на севере Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

Женщину задержали после того, как она укусила полицейского. Об этом сообщил «ВМ» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 марта в одном из парков на севере Москвы. Полицейские заметили шумную компанию, распивающую спиртные напитки. Правоохранители сделали замечание и попросили молодых людей проехать в отдел для составления протоколов. В ответ на это одна из женщин повела себя агрессивно, набросилась на полицейского и укусила его.

Компанию задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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