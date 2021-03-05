Женщина напала на полицейского на севере Москвы

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Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

Женщину задержали после того, как она укусила полицейского. Об этом сообщил «ВМ» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 марта в одном из парков на севере Москвы. Полицейские заметили шумную компанию, распивающую спиртные напитки. Правоохранители сделали замечание и попросили молодых людей проехать в отдел для составления протоколов. В ответ на это одна из женщин повела себя агрессивно, набросилась на полицейского и укусила его.

Компанию задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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