Обвиняемые в организации занятия проституцией предстанут перед судом в Москве

Фото: СК РФ

Обвиняемыми по делу проходят 20-летний москвич и 21-летняя гражданка Армении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В августе прошлого года обвиняемые и их сообщники создали группы с анкетами девушек, оказывающих интимные услуги за деньги. Обвиняемый москвич нашел в Сети объявление от мужчины, которому требовались для оказания интимных услуг девушки в возрасте 16-17 лет, и предложил помочь.

Позже обвиняемые нашли анкету 17-летней девушки, занимающейся проституцией, и связались с ней. Она согласилась оказать услуги за 3500 тысячи долларов, при этом «клиенту» сообщниками была заявлена сумма в 10 тысяч долларов, на что он согласился.

Обвиняемый договорился о встрече с мужчиной, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Он передал обвиняемому 10 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 740 тысяч рублей, после чего злоумышленник был задержан на месте преступления.

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