Около 3,3 миллиарда рублей выделили на благоустройство территорий у четырех станций БКЛ

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Около 3,3 миллиарда рублей выделено на благоустройство территорий у четырех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Соответствующую информацию на портале госзакупок разместил столичный департамент по конкурентной политике.

Департамент ведет поиск подрядчиков для благоустройства территорий станций «Давыдково», «Аминьевское шоссе», «Стромынка» и «Рубцовская» БКЛ. Заявки на участие в тендерах принимаются до 22 марта. Подрядчики должны будут уложить асфальт, сделать уличное освещение, разбить газоны, а также обустроить зоны отдыха у станций.

Ранее стало известно, что станции «Мневники» и «Карамышевская» БКЛ готовы на 98 процентов. Кроме того, до конца года заработают еще девять станций Большого кольца метро, включая станцию «Каховская». Ее в настоящее время реконструируют.

Читайте также: Одиннадцать станций метро откроют в Москве за год