Одиннадцать станций метро откроют в Москве за год

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Одиннадцать станций Московского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию за год. Об этом рассказал в среду, 3 марта, руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— Для ввода запланированных станций нам придется очень напряженно поработать, — отметил он.

Речь идет в первую очередь о вводе в эксплуатацию станций Большого кольца метро. Кроме того, в Москве продолжится строительство радиальных направлений столичной подземки.

По его словам, линии, которые выходят за МКАД, будут продлены и доведены до действующих веток городской подземки.

— Тогда эти транспортные связи будут эффективно работать, — добавил Рафик Загрутдинов.

Ранее стало известно, что оплату проезда через систему распознавания лиц запустят в столичном метро к концу года.

Читайте также: Три станции юго-западного участка БКЛ метро откроют для пассажиров к концу года