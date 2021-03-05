Алексей Немерюк: Более 90 процентов посетителей магазинов в Москве носят защитные маски

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Более 90 процентов посетителей столичных магазинов носят защитные маски. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, москвичи, посещая магазины и заведения общественного питания, стараются соблюдать все меры предосторожности. Подавляющее большинство горожан носят маски и перчатки.

Немерюк отметил, что в настоящее время в столичных ресторанах насчитывается достаточное количество посетителей. Кроме того, в Москве открываются новые заведения.

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