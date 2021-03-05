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Алексей Немерюк оценил эффективность работы системы QR-кодов в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Алексей Немерюк оценил эффективность работы системы QR-кодов в Москве

Кирилл Николаев

Город

Система QR-кодов в столице показала хороший результат. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, эта система до сих пор работает во многих заведениях.

Напомним, с 19 октября в Москве заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае заболевания коронавирусом. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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