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Передвижная выставка картин «Имена Победы» откроется в Солнцеве
Фото: Департамент транспорта города Москвы

Передвижная выставка картин «Имена Победы» откроется в Солнцеве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Богданова, 50 Карта всех событий

Передвижная экспозиция работ художницы Татьяны Пономаренко-Левераш «Имена Победы» откроется в субботу, 6 марта, на улице Богданова, дом 50. Выставка посвящена героям России разных эпох.

По словам депутата Госдумы, первого заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрия Саблина, экспозиция будет представлена в 26 населенных пунктах. На выставке представлены портреты героев России Романа Филиппова и Магомеда Нурбагандова, военного летчика Валерия Матвеева и других. Экспозиция завершила свою работу в Щербинке. За две недели портреты героев увидели несколько тысяч человек. Многие посетители отмечали, что выставка произвела на них грандиозное впечатление.

Во время проведения выставки состоялась встреча художницы со вдовой Героя Советского Союза, уроженца Щербинки Олега Юрасова. Майор погиб в Афганистане в 1989 году в бою во время операции «Тайфун». Представители местного отделения «Боевого братства» предложили Татьяне Пономаренко-Левераш написать портрет щербинского героя и включить его в свою экспозицию. Женщина согласилась, поэтому вскоре выставка будет дополнена еще одним произведением.

Саблин подчеркнул, что проведение подобных выставок, тематические занятия со школьниками и социальная поддержка ветеранов — это составляющие одной мозаики, из которых складывается картина отношения государства и общества к своим героям.

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