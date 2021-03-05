Сергей Собянин назначил замначальника ОАТИ

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия Аравина заместителем начальника Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Согласно документу, служебный контракт с Аравиным заключен сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил Антона Акулова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта. Кроме того, мэр Москвы назначил Максима Дерюгина главой управы столичного района Хамовники.

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