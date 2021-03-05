Прокурорская проверка не выявила существенных нарушений в МХАТ им. Горького

Здание МХАТ на Тверском бульваре / Фото: www.mxat-teatr.ru / официальный сайт МХАТ имени Горького

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького завершилась комплексная прокурорская проверка, во время которой не было выявлено серьезных нарушений в деятельности театра. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба театра.

— В МХАТ имени Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено, — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении уточнили, что прокуратура отметила некоторые незначительные замечания, не несущие административной ответственности. Они будут устранены в течение установленного законом срока.

Ранее сообщалось, что в результате проверки Министерство культуры России выявило серьезные нарушения в использовании федерального имущества, в расходовании средств на оплату труда, а также использовании гранта президента России.

После проверки Минкульта МХАТ имени Горького устранил выявленные нарушения.

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