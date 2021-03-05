Прокуратура взяла на контроль дело по факту травмирования малолетнего в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела по факту травмирования четырехлетнего мальчика в ТЦ на юге столицы. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки оценят соблюдение мер безопасности администрацией торгового центра и действия родителей пострадавшего ребенка.

Ранее стало известно, что четырехлетний мальчик упал с эскалатора в столичном торговом центре. Инцидент произошел на улице Кировоградской. Малыш зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, не удержался и упал. Мальчика с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Видео: Прокуратура города Москвы

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла дело на личный контроль.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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