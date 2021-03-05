СК завел уголовное дело по факту падения мальчика с эскалатора в московском ТЦ

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Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

Следователи возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после падения мальчика с высоты второго этажа в торговом центре на юге Москвы. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

Ранее стало известно, что четырехлетний мальчик упал с эскалатора в столичном торговом центре. Инцидент произошел на улице Кировоградской. Малыш зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, не удержался и упал. Мальчика с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла дело на личный контроль.

Видео: Прокуратура города Москвы

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