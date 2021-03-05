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Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» перевез более 11 тысяч пассажиров
Фото: Twitter/ЦППК

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» перевез более 11 тысяч пассажиров

Кирилл Николаев

Транспорт

В Курской области уже месяц курсирует рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что за месяц рельсовый автобус перевез более 11 тысяч пассажиров.

Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.

Ранее стало известно, что с 13 марта изменится маршрут автобуса № 175 в районе станции Московского метрополитена «Беговая».

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