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Глава Минпросвещения: Wi-Fi в школах позволит заходить только на верифицированные сайты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава Минпросвещения: Wi-Fi в школах позволит заходить только на верифицированные сайты

Ксения Монахова

Образование

Школьный Wi-Fi позволит ученикам и учителям получать доступ только к верифицированным сайтам. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью на телеканале «Россия 1».

— Wi-Fi в школе будет настроен на доступ к верифицированному контенту, тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется в недобросовестных целях, — отметил глава Минпросвещения.

Он подчеркнул, что планируется подключить все городские школы к интернету со скоростью 100 мегабит в секунду до конца 2021 года. Также в поселковых и сельских образовательных учреждениях должно быть подключение в 50 мегабит в секунду.

Ранее глава Минпросвещения выразил надежду на то, что следующий учебный год начнется в очном офлайн режиме.

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