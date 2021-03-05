Остановка «Храм Моисея Мурина» будет работать в режиме «по требованию» для ряда автобусов

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

С 6 марта остановка «Храм Моисея Мурина» для автобусов 11 маршрутов будет работать в режиме «по требованию». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о автобусах №С53, 108, 249, 462, 737, 802, 835, 848, 860, 864, 1004. Изменения коснутся при следовании транспортных средств в сторону центра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что с 13 марта изменится маршрут автобуса № 175 в районе станции Московского метрополитена «Беговая». Отмечается, что после остановки «Улица Маргелова» автобусы будут курсировать в обе стороны по улице Маргелова и Хорошевскому шоссе до метро «Беговая».

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