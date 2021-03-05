Захарова заявила о конструктивной реакции РФ на позитивные сигналы со стороны США

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы со стороны США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью каналу «Россия 24».

По ее словам, страна никогда не отказывалась от взаимодействия с американскими партнерами. Она отметила, что Россия видит отношения с США как взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

— Другое дело, что мы также видим и те шаги, которые предпринимает под давлением зачастую Вашингтона тот же самый Брюссель, и это не видеть не получается. Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно, — подчеркнула Мария Захарова.

Она добавила, что «невозможно бесконечно видеть» определенную череду недружественных действий штатов по отношению к РФ. Дипломат уточнила, что если определенные сигналы будут «укладываться в логику разрушения» или полноценного разрыва обоюдного взаимодействия, в таком случае страна будет принимать это к сведению и «как руководство к действию».

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции в отношении России. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

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