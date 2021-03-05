Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Захарова заявила о конструктивной реакции РФ на позитивные сигналы со стороны США
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Захарова заявила о конструктивной реакции РФ на позитивные сигналы со стороны США

Ксения Монахова

Политика

Россия будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы со стороны США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью каналу «Россия 24».

По ее словам, страна никогда не отказывалась от взаимодействия с американскими партнерами. Она отметила, что Россия видит отношения с США как взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

— Другое дело, что мы также видим и те шаги, которые предпринимает под давлением зачастую Вашингтона тот же самый Брюссель, и это не видеть не получается. Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно, — подчеркнула Мария Захарова.

Она добавила, что «невозможно бесконечно видеть» определенную череду недружественных действий штатов по отношению к РФ. Дипломат уточнила, что если определенные сигналы будут «укладываться в логику разрушения» или полноценного разрыва обоюдного взаимодействия, в таком случае страна будет принимать это к сведению и «как руководство к действию».

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции в отношении России. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

Читайте также: МИД РФ прокомментировал ответные меры на санкции США

двусторонние отношенияРоссия и СШАМария Захарова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте