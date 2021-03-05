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Дептранс Москвы рассказал историю создания станции метро «Павелецкая»
Фото: t.me/DtRoad

Дептранс Москвы рассказал историю создания станции метро «Павелецкая»

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

Одной из самых красивых и просторных станций современного Московского метрополитена является «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Об истории ее создания рассказали в пятницу, 5 марта, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Станция «Павелецкая» открылась в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. Изначально предполагалось дать ей название «Донбасская», а центральный зал должны были украсить мозаики на тему «Донбасс — кузница Советского союза». Их в блокадном Ленинграде собирал художник Владимир Фролов, однако мозаики остались невостребованными. Поскольку конструкции для станции создавали в оккупированном Днепропетровске, проект изменили — она оказалась без центрального зала.

После войны «Павелецкую» начали перестраивать по первоначальному проекту, свой современный вид станция обрела только к 1959 году.

Мозаики в настоящее время можно увидеть на соседней станции — «Новокузнецкой», сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

Ранее сообщалось, что столичный департамент транспорта совместно со школой телевидения «Останкино» организовал конкурс, победитель которого станет голосом линии московского метро. Принять участие в конкурсе смогут все желающие старше 18 лет.

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станция метро «Павелецкая»Московский метрополитенМосква
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