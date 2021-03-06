Россияне рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 8 Марта

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Жители России собираются потратить на цветы и подарки к Международному женскому дню больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Как выяснили аналитики, в среднем россияне намерены потратить 3100 рублей на подарки и 2700 рублей — на цветы. Для сравнения: в 2020 году на подарки тратили 2800, на цветы — 2300 рублей).

Вместе с тем 29 процентов опрошенных мужчин и 42 процента женщин не собираются дарить подарки и цветы на 8 Марта. Годом ранее показатели составляли 22 и 27 процентов, в 2019 году — 26 и 29 процентов соответственно.

Мужчины чаще всего планируют сделать подарок супруге (26 процентов), маме (20 процентов) и дочерям (11 процентов). Каждая третья женщина намерена подарить что-то своей маме (33 процентов), по семь процентов — дочерям и родным, шесть процентов — сестрам, пять процентов — подругам.

Всего по два процента мужчин и женщин, принявших участие в исследовании, собираются поздравлять тещу и свекровь соответственно, пишут «Известия».

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