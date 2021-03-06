Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 марта

Фото: АГН Москва / Антон Кардашов

В субботу, 6 марта, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Он принес переменную облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит три-пять градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до семи градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра и метели.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Весна начинается с морозов

Колонка научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда:

Москвичи пережили очень необычный февраль в этом году. Согласно статистике за последние девять лет, всегда этот месяц был довольно теплым. То есть его средние температурные значения были выше нормы. Ныне мы наблюдали холодную аномалию. Она накрыла большую часть России, в том числе и Москву. Средняя температура была на 4–6 градусов ниже нормы (далее…).