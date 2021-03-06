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Офтальмологи Боткинской больницы вылечили пациента с запущенной глаукомой
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Офтальмологи Боткинской больницы вылечили пациента с запущенной глаукомой

Кирилл Николаев

Здоровье

Офтальмологи Боткинской больницы с помощью инновационной методики вылечили пациента с запущенной глаукомой.

В медицинское учреждение обратился 58-летний мужчина. С 2003 года пациент страдал глаукомой и в течение 12 лет закапывал глазные капли. Врачи 60-го отделения провели сложную диагностику глаза, который был сильно изменен рубцовой тканью после первой операции. Специалисты решили провести повторное хирургическое вмешательство.

Операция длилась больше часа и прошла успешно. Уже на следующее утро при первой перевязке внутреннее давление левого глаза пациента составило всего 10 миллиметров ртутного столба. Пациент отметил даже некоторое улучшение зрения. В его левом глазу был создан дренаж и клапан из собственных тканей глаза, которые эффективно снижают глазное давление до нормы.

Еще через сутки пациента выписали домой. Теперь мужчине предстоит реабилитация в течение месяца и последующее снятие швов.

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